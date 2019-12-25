В Ставрополье школьницу госпитализировали после падения на нее части потолка

На школьницу упал пласт штукатурки с потолка.

В Ставропольском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в школе.

Региональные следственные органы СКР по Ставропольскому краю сообщают, что 15 сентября на 15-летнюю школьницу упал слой штукатурки с потолка. Девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу, где она находится до сих пор. Характер травм не уточняется.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В ходе ее проведения следователь СКР выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:Piter.TV