В Ставрополье школьницу госпитализировали после падения на нее части потолка

В Ставропольском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в школе.
Региональные следственные органы СКР по Ставропольскому краю сообщают, что 15 сентября на 15-летнюю школьницу упал слой штукатурки с потолка. Девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу, где она находится до сих пор. Характер травм не уточняется.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В ходе ее проведения следователь СКР выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото:Piter.TV
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