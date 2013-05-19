В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел вечером 13 августа на улице Черняховского. По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Троих пострадавших госпитализировали с травмами. Одна из них скончалась в реанимации.
Отмечается, что водитель иномарки уже привлекался к административной ответственности. После медицинского освидетельствования его доставят в отдел полиции. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее мы сообщали, что один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом и грузовиком.
Видео: Telegram / МВД 39
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