Одна из пострадавших скончалась в реанимации.

В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 13 августа на улице Черняховского. По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Троих пострадавших госпитализировали с травмами. Одна из них скончалась в реанимации.

Отмечается, что водитель иномарки уже привлекался к административной ответственности. После медицинского освидетельствования его доставят в отдел полиции. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом и грузовиком.

Видео: Telegram / МВД 39