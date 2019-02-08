Водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа на 38 км внешней стороны МКАД. Водитель автомобиля "Газ" при перестроении совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха". В результате столкновения мотоциклиста и его пассажира отбросило на встречную полосу, где на них наехал автомобиль "Ниссан".

В результате ДТП от полученных травм скончалась 21-летняя пассажирка мотоцикла. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Также сообщается. что водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали, что два человека госпитализированы после ДТП в Нижегородской области.

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