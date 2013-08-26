Два человека госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

Два человека госпитализированы после ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Инцидент произошел утром 10 августа на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток". По данным ведомства, в результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Также пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Семь человек отказались от госпитализации.
Ранее мы сообщали, что автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе в Москве.
Видео: МЧС Нижегородской области
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