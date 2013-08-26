Два человека госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

Также сообщается о погибшем водителе грузовика.

Два человека госпитализированы после ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел утром 10 августа на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток". По данным ведомства, в результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Также пострадали 18 человек, в том числе один ребенок. Семь человек отказались от госпитализации.

Ранее мы сообщали, что автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе в Москве.

Видео: МЧС Нижегородской области