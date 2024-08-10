Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе в Москве

За рулем иномарки находилась женщина.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов по российской столице контролирует расследование обстоятельств смертельной аварии, жертвой которой стал переход. Трагедия произошла около 17 часов вечера 9 августа. На 56-ом километре Калужского шоссе водитель, 33-летняя женщина, за рулем иномарки "КИА" сбил мужчину 1982 года рождения. Потерпевший шел через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте от полученных травм. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Речь идет о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Будьте внимательными вблизи пешеходных переходов, снижайте скорость и пропускайте пешеходов. Выходя на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом. пресс-служба Прокуратуры города

Самокатчик сбил трехлетнего ребенка на Яхтенной улице.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы