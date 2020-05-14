В Калифорнии наступил сезон "светящихся волн"

В Калифорнии начался сезон, когда волны светятся необычным неоновым светом.
В Южной Калифорнии начался сезон с необычным, довольно редким, природным явлением, когда от движения волны светятся неоновым голубым светом. Это свечение вызывает планктон размером до 5 мм (биолюминесценция - способность микроорганизмов светиться).
Местные жители охотно делятся фото и видео в соцсетях. Как видно из видео светится не только вода, но и прибрежный песок. Необычное видео опубликовал и канал ABC 10 News, где показано движение дельфинов в светящемся планктоне.
Фото: Instagram/Photobydave, wheelers_photogram, arisford, annelise_bozmarov
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