Всего от действий подозреваемых пострадали 14 человек.

В Кабардино-Балкарии задержали 10 подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, житель города Тырныауза вовлек в 2017 году в сообщество девять человек. Они "находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям". Злоумышленники использовали психологическое давление и наносили пострадавшим телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками.

Всего от действий подозреваемых пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "создание экстремистского сообщества" в отношении организатора. В отношении остальных участников возбудили уголовное дело по статье "участие в экстремистском сообществе".

Ранее мы сообщали, что в Коми задержан 18-летний студент за вандализм в парке Ухты.

Видео: МВД по КБР