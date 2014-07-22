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В Коми задержан 18-летний студент за вандализм в парке Ухты

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Молодой человек раскаялся в содеянном поступке.

Российские правоохранительные органы из Республики Коми задержали 18-летнего студента за вандализм на территории городского парка в Ухте. В пресс-службы регионального управления полиции уточнили, что молодой человек в ночное время нанёс черным маркером надписи на плакаты с изображением героев – участников специальной военной операции. В настоящее время злоумышленник раскаялся в содеянном. Свою поступок местный житель объяснил нетрезвым состоянием.  В его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ.

На период предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

пресс-служба МВД РФ по Коми

Предприниматель подозревается в поджоге двух автобусов на КАД.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: вандализм, коми, мвд, регионы, сво, ухта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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