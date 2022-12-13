По предварительной информации, в машине находилось шесть человек.

В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 6 марта в Эльбрусском районе. Поступило сообщение о падении в озеро Гижгит автомобиля Toyota Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного, в том числе три водолаза. В результате падения автомобиля погибло два человека, один пострадал.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Видео: МЧС России