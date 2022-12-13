В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошел утром 6 марта в Эльбрусском районе. Поступило сообщение о падении в озеро Гижгит автомобиля Toyota Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек.
На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного, в том числе три водолаза. В результате падения автомобиля погибло два человека, один пострадал.
Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.
Видео: МЧС России
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