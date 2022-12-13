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ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева

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Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства.

ФСБ России предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Покушение на Малофеева планировали украинские спецслужбы. Организатором преступления назвали гражданина РФ Дениса Капустина, который проживал на Украине и действовал под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей "Русского добровольческого корпуса".

Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль главы группы компаний "Царьград". По факту покушения на жизнь Малофеева в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Ранее ФСБ опубликовала видео подозреваемой в оказании финансовой помощи ВСУ москвички.

Видео: ФСБ России

Теги: константин малофеев, покушение, фсб россии, царьград
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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