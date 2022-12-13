ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева

Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства.

ФСБ России предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Покушение на Малофеева планировали украинские спецслужбы. Организатором преступления назвали гражданина РФ Дениса Капустина, который проживал на Украине и действовал под контролем СБУ. Он является основателем и одним из руководителей "Русского добровольческого корпуса".

Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль главы группы компаний "Царьград". По факту покушения на жизнь Малофеева в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Ранее ФСБ опубликовала видео подозреваемой в оказании финансовой помощи ВСУ москвички.

Видео: ФСБ России