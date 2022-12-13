ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене из-за финансовой помощи украинской армии

Силовики поймали женщину при попытке выехать за пределы государственной границы.

ФСБ России при поддержке региональных правоохранительных органов задержала москвичку по подозрению в государственной измене из-за финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделали представители центра общественных связей силового ведомства. Известно, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. В момент поимки женщина пыталась выехать за пределы страны. Однако по решению столичного Лефортовского суда она была отправлена под стражу на срок в два месяца.

Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время Следственного управления ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В частности, оперативники занимаются работой по задержанию соучастников фигурантки расследования. Теперь москвичке грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до пятисот тысяч рублей или дохода осужденной за период до трех лет.

Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей.

Фото и видео: ЦОС ФСБ