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Опубликованы кадры расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей

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Преступники расстреляли на водительских местах двух человек.

ФСБ России опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области. В кадрах силового ведомства представлены расстрелянные гражданские автомобили (легковой ВАЗ и легковушку ВАЗ и "Шевроле-Нива"), а также погибшие в них водители. Дополнительно продемонстрировано вооружение, которым были оснащены преступники. В частности, речь идет о минах и гранатомете зарубежного изготовления. Найдено патрон от стрелкового оружия.

В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона.

Фото и видео: ФСБ России

Теги: брянская область, диверсия, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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