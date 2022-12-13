В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона

Мужчина проходит по статье УК РФ за "Госизмену".

Российские силовики задержали жителя города Комсомольска-на-Амуре, который предложил содействие украинским спецслужбам. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что мужчина смог связаться с иностранными представителями из Главного управления разведки от Министерства по обороне Украины при помощи Интернета. Предоставленные киевскому режиму сведения могли использоваться для осуществления на объектах России диверсий или терактов при помощи украинских дронов или ракет. В частности, речь идет о проблемах для районов разгрузки военной техники или ее хранения.

Задержанный инициативно связался с представителем ГУР Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. пресс-служба ФСБ России

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственна измена".

ФСБ задержала двух россиян в Севастополе, пытавшихся продать СБУ данные о военных объектах.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России