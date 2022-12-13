ФСБ задержала двух россиян в Севастополе, пытавшихся продать СБУ данные о военных объектах

Один из подозреваемых передавал данные спецслужбам по электронной почте.

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян в Севастополе, пытавшихся продать спецслужбам Украины данные о военных объектах. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Двое мужчин подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков. Один из них собирал для СБУ информацию местонахождении военных объектов и пересылал ее по электронной почте. Другой подозреваемый подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со спецслужбами Украины, но не успел передать ей данные.

Подозреваемые арестованы. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене, а также по статье об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии ФСБ задержала участников преступной группы, торгующих людьми.

Видео: ФСБ России