В Кабардино-Балкарии ФСБ задержала участников преступной группы, торгующих людьми

Пятеро подозреваемых арестованы, еще одна женщина объявлена в международный розыск.

Сотрудники ФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группировки, которая причастна к торговле людьми. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального силового ведомства. Специалисты объяснили, что оперативные мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудками полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу. Известно, что в банде находилось шестеро человек. Они занимались преступлениями в период с 2010 по 2019 года. В отношении ОПГ возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 241 УК РФ, а также части 3 статьи 240, пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ. Фигурантам расследования грозит максимальный срок лишения свободы в 15 лет.

По имеющимся данным, подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией. пресс-служба ФСБ по КБР

Следствие отмечает, что жительница Кабардино-Балкарской Республики 1964 года рождения совместно с пятью своими знакомыми, также местными жительницами решили незаконно обогатиться. Для этого они организовали притон в одном из иностранных городов. На текущий момент одна из подозреваемых объявлена в международный розыск. Все фигурантки проводили вербовку женщин, которых затем транспортировали за пределы РФ. Там пострадавших вовлекали в занятие проституцией. Известно, что для такой работы сообщницы разыскивали несовершеннолетних девушек, которые находились в трудном материальном положении. По прибытии в притон потерпевших заставляли в том числе под угрозой применения насилия вступать в половой акт, а также удерживали против их воли. Им не разрешали вернуться в Россию. При этом денежное вознаграждение распределялось между организаторами притона. Сейчас злоумышленницы отправлены под стражу.

Одна из подозреваемых находится за пределами РФ и объявлена в международный розыск. Следствием принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств совершенных участниками группы преступлений. пресс-служба ФСБ РФ по региону

ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

