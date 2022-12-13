ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии"

Силовики выявили пятерых подозреваемых, которые помогали боевикам покупать оружие.

В социальных сетях появились кадры задержания пособников запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Видео распространили представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты пояснили, что злоумышленники пойманы в Пензенской, Кировской областях, а также в столице - Москве. В общей сложности подозрение пало на пятерых граждан. Мужчины занимались сбором денежных средств, которые потом передавались на банковские счета боевиков, которые находятся в Сирии, в идлибской зоне. Фигуранты уголовного дела (по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ) разделяли экстремистскую идеологию и следовали инструкциям, которые получили от кураторов.

В результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), действующей на территории Сирии. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что полученные финансовые средства использовались террористам для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. По местам проживания злоумышленников проведены обыски. В помещениях изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ