В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у местного жителя контрафактные сигареты почти на 1,5 млн рублей

Полицейские рассказали о пресечении незаконной продажи табачной продукции.

На территории Кабардино-Балкарии российские правоохранительные органы изъяли у местного жителя контрафактные сигареты почти на полтора миллиона рублей. Операция проведена совместно с сотрудниками ФСБ. Подозреваемым по уголовному делу стал 38-летний мужчина из села Псыгансу. Следствие считает его причастным к незаконному обороту немаркированных табачных изделий.

При обследовании домовладения мужчины оперативники обнаружили и изъяли 8 580 упаковок с сигаретами, из которых 2 925 были оклеены поддельными марками, а на остальных специальная маркировка вовсе отсутствовала. пресс-служба МВД РФ по КБР

Дполнительно полицейские обнаружили в доме ещё около трех тысяч пачек, оклеенных акцизными марками. При этом разрешения на приобретение, хранение и перевозку сигарет мужчина не имел. Стоимость найденного товара превышает 1,4 миллиона рублей. Местный житель указал оперативникам на то, что купил сигареты в Нальчике у незнакомцев. Далее он планировал реализовать товар предприятиям в регионе. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по пункту "б" части 6 статьи 171.1 и пункту "б" части 2 статьи 171.3 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД медиа