Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, которое подменяло номера зарубежных абонентов на российские.

В Воронежской области задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали десять молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. По предварительной версии, злоумышленники действовали по указанию анонимных кураторов и обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские.

По местам жительства подозреваемых и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки и другие предметы. Причиненный ущерб превысил 10 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА