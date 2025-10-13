Сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его во Владикавказе.

В Кабардино-Балкарии оперативники вернули женщине похищенные курьером аферистов 590 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, жертвой мошенников стала 82-летняя местная жительница. Ей позвонила якобы сотрудница оператора связи и выманила у пенсионерки данные СНИЛС. Позже с ней связался якобы правоохранитель и сообщил о попытке неких аферистов похитить ее средства и убедил передать деньги курьеру для перевода на "безопасный счет".

Женщина передала пакет с наличными прибывшему курьеру. Сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его во Владикавказе. Им оказался 38-летний житель Московской области. Задержанный пояснил, что откликнулся на предложение о подработке в интернете. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье в апартаментах полицейские обнаружили наркоферму.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике