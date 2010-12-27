В Кузбассе на шахте "Распадская" погиб горняк

При обрушении на шахте придавило насмерть 35-летнего шахтера.

Сегодня в Кемеровской области на шахте "Распадская" в Междуреченске погиб 35-летний горняк.

ЧП произошло в районе 12 часов по местному времени в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего в шахте "Распадская" (г. Междуреченск). По данному факту назначена доследственная проверка по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

По версии следствия, при проведении ремонтных работ произошло частичное отслоение куска породы, который придавил 35-летнего мужчину. Коллеги сообщили руководству и вызвали горноспасателей. Тело погибшего горняка подняли на поверхность.

В настоящее время проходит процедура опознания. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину его смерти. Следователи изучат должностные инструкции, документацию на выполнение работ. СУ СК РФ по Кемеровской области

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