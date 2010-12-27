Под Пензой микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Один человек погиб

Появились подробности смертельного ДТП.

Сегодня утром, 4 июня, в Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Сообщается, что на трассе "Урал-5" в районе г. Кузнецка в 9 часов 40 минут по Московскому времени произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами марки "Хендай" и грузовой "Газели". В результате ДТП водитель грузовика погиб. 10 человек получили травмы различной тяжести. Все пассажиры трудовые мигранты из Узбекистана. 8 из них потребовалась госпитализация.

ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Москве при задержании бомж ранил полицейского.

Фото: соцсети, МЧС РФ по Пензенской области