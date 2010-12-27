В Смольном назначили новых ответственных за развитие метрополитена

За сутки в комитете поменяли двух заместителей председателя.

В Комитете развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили о кадровых перестановках. 5 марта на должность заместителя председателя комитета назначили бывшего главного инженера петербургского метрополитена Михаила Королева.

Королев родился в Ленинграде в 1973 году. Работал в подземке с 1998 года и проделал путь от оператора дефектоскопной тележки до главного инженера, а после занял пост заместителя директора. Его назначили вместо Михаила Цалко, который курировал в КРТИ строительство метро с начала 2015 года. Также он принимал участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Чиновник подвергался постоянной критике со стороны вице-губернатора Игоря Албина за регулярные задержки в возведении новых станций подземки.

Стоит отметить, что на должность замглавы комитета по организационным вопросам сегодня был назначен и Алексей Гончаров. Он окончил Военно-морской инженерный институт и высшую школу приватизации и предпринимательства. С 2015 года он возглавлял в КРТИ Организационное управление. Ранее Гончаров работал в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Алексея Навального привлекут к делу Дерипаски против Насти Рыбки и Алекса Лесли.