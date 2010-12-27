Алексея Навального привлекут к делу Дерипаски против Насти Рыбки и Алекса Лесли

В Краснодарском суде рассмотрят иск бизнесмена Олега Дерипаски против Насти Рыбки с участием Навального.

В деле бизнесмена Олега Дерипаски против насти Рыбки и Алекса Лесли будут привлечены политик Алексей навальный, главред Znak.com Оксана Панова, ведомство Роскомнадзора и “Медиазона”. Данные личности и представители организаций пройдут по иску в качестве третьих лиц.

Напомним, что Олег Дерипаска оскорбился сведениями от насти рыбки, которая выставили на всеобщее обозрение фотографии с яхты российского предпринимателя. Мужчина обратился в суд за защитой частной жизни. Слушание пройдет в Усть-лабинском районном суде Краснодарского края 27 марта. Бизнесмен также попросил рассматривать дело в закрытом режиме.

В том же суде ранее признали правомерность требований Дерипаски обоснованными по вопросам блокировки. Роскомнадзор “закрыл” 14 постов в Instagram Насти Рыбки и 7 видео на YouTube-платформе, в котором раскрывается личная жизнь бизнесмена.

В настоящее время ответчики находятся в Таиланде. Там их “взяла” полиция за проведение секс-тренингов для русских.

