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Алексея Навального привлекут к делу Дерипаски против Насти Рыбки и Алекса Лесли
Сегодня, 15:40
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lesjasap
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Алексея Навального привлекут к делу Дерипаски против Насти Рыбки и Алекса Лесли

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В Краснодарском суде рассмотрят иск бизнесмена Олега Дерипаски против Насти Рыбки с участием Навального.

В деле бизнесмена Олега Дерипаски против насти Рыбки и Алекса Лесли будут привлечены политик Алексей навальный, главред Znak.com Оксана Панова, ведомство Роскомнадзора и “Медиазона”. Данные личности и представители организаций пройдут по иску в качестве третьих лиц. 

Напомним, что Олег Дерипаска оскорбился сведениями от насти рыбки, которая выставили на всеобщее обозрение фотографии с яхты российского предпринимателя. Мужчина обратился в суд за защитой частной жизни. Слушание пройдет в Усть-лабинском районном суде Краснодарского края 27 марта. Бизнесмен также попросил рассматривать дело в закрытом режиме. 

В том же суде ранее признали правомерность требований Дерипаски обоснованными по вопросам блокировки. Роскомнадзор “закрыл” 14 постов в Instagram Насти Рыбки и 7 видео на YouTube-платформе, в котором раскрывается личная жизнь бизнесмена. 

В настоящее время ответчики находятся в Таиланде. Там их “взяла” полиция за проведение секс-тренингов для русских.
 

Теги: алекс лесли , алексей навальный , дерипаска , иск , настя рыбка
Категории: Новости России Происшествия

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