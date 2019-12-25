В КРТИ назвали сроки открытия новых станций метро в Петербурге

Сообщение о строительстве будущих станций появилось в неожиданном месте.

Стали известны новые данные того, когда в Петербурге могут открыться шесть новых станций метро. Сообщение об этом появилось накануне в комментариях к записи губернатора Петербурга Александра Беглова от представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В частности, ведутся работы по стройке станций на Красносельско-Калининской линии – "Путиловскую" и "Юго-Западную" (она же "Казаковская") по плану должны ввести в эксплуатацию в 2023 году, согласно плану. После 2026 года планируют открыть станции "Каретная", "Боровая", "Заставская" и "Броневая".

Напомним, ранее пресс-служба КРТИ сообщила о том, что в Красногвардейском районе Петербурга завершены работы по подключению двух новых светофорных объектов.

Фото: Piter.tv