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В КРТИ назвали сроки открытия новых станций метро в Петербурге
Сегодня, 17:36
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В КРТИ назвали сроки открытия новых станций метро в Петербурге

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Сообщение о строительстве будущих станций появилось в неожиданном месте.

Стали известны новые данные того, когда в Петербурге могут открыться шесть новых станций метро. Сообщение об этом появилось накануне в комментариях к записи губернатора Петербурга Александра Беглова от представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В частности, ведутся работы по стройке станций на Красносельско-Калининской линии – "Путиловскую" и "Юго-Западную" (она же "Казаковская") по плану должны ввести в эксплуатацию в 2023 году, согласно плану. После 2026 года планируют открыть станции "Каретная", "Боровая", "Заставская" и "Броневая".

Напомним, ранее пресс-служба КРТИ сообщила о том, что в Красногвардейском районе Петербурга завершены работы по подключению двух новых светофорных объектов. 

Фото: Piter.tv

Теги: крти, метро, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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