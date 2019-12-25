В петербургском КРТИ назначили нового первого зампредседателя

Должность занял Сергей Баринов.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры назначили нового первого заместителя главы. По информации "Фонтанки", им стал Сергей Баринов.

Отмечается, что в должность Баринов вступил в конце прошлой недели, чиновник будет курировать стройку, проектирование и перспективное развитие.

Сергей Баринов занимал руководящие позиции в производственном объединении "Баррикада", "Дирекции транспортного строительства", "ЕвроТрансСтрой". В последний год чиновник работал замдиректора петербургского филиала ГК "Автодор" и "Мостотреста".

В конце мая в КРТИ произошло еще несколько кадровых перестановок.

Фото: Piter.TV