Кадровые перестановки в КИО: пост заместителя главы покинула Марина Янкина

Женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В Комитете по имущественным отношениям Смольного вновь произошли кадровые изменения. Пост покинула Марина Янкина, занимавшая с 2013 года должность заместителя руководителя ведомства. Представители пресс-службы КИО отметили, что женщина ушла с рабочего места по собственному желанию.

Отметим, что чиновница отвечала за сферу нормативно-методического управления, а также сотрудничеству с контрагентами. На данный момент обязанности Янкиной распределены между остальными сотрудниками Комитета. На должность временный исполняющий обязанности не назначен.

Напомним, что ранее Александром Бегловым был назначен новый глава КИО. Им стал Валерий Калугин. До этого должность занимал Александр Герман.

Ранее Piter.tv писало о том, что Александр Беглов проверил способности робота-коммунальщика.

Фото: Piter.tv