Александр Беглов проверил способности робота-коммунальщика

Новый помощник позволит ЖКХ выйти на новый уровень в проверках водопроводов и теплосетей.

Александр Беглов посетил в компанию в Калининском районе, создающего робота-помощника для сферы ЖКХ. Модель сможет проникать в конструкции и очищать трубы. Временному градоначальнику доверили пробный запуск.

Врио губернатора заметил, что именно такие производства, создающие инновационные проекты для помощи городским службам и нужны сейчас Северной столице.

Мы должны сделать большой рывок в промышленности, потому что основной налогоплательщик - это наша промышленность, мы всячески поддерживаем ее и будем поддерживать добавил Александр Беглов

Спикер рассказал, что подобные технологии дадут толчок для развития местного жилищно-коммунального хозяйства. Данный конкретный робот умеет проводить диагностику состояния инженерной сети, а также самостоятельно ремонтировать ее, в случае необходимости.

Я уже дал поручения соответствующим комитетам, чтобы они заключили договора и начали внедрять. Мы поэтапно новые технологии начинаем включать в организацию нашего коммунального городского хозяйства резюмировал Беглов

Ранее Piter.tv писал о том, что институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов