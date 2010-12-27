Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ

Также прокуратура недосчиталась указанных в бумагах учета медикаментов.

В Петроградском районе Прокуратура выявила нарушения в Институте мозга человека имени Бехтеревой. Согласно законодательству, специалисты должны проводить магнитно-резонансную томографию в течение месяца. Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней. Однако, некоторые петербуржцы не могли получить результаты по несколько месяцев.

Одного из местных жителей направили на обследование 4 сентября прошлого года, а провели процедуру спустя три месяца. Надзорное ведомство выявило еще семь аналогичных эпизодов и еще пять, нарушающих проведение позитронно-эмиссионной томографии. Также эксперты оказались недовольны условиями хранения лекарственных препаратов в учреждении. Некоторые из них отсутствуют, хотя занесены в программу учета.

В отношении руководства института внесено представление об устранении выявленных проблем. Решается вопрос о дисциплинарном привлечении ответственных лиц.

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Фото: Piter.tv