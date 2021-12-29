В СПб ГБУЗ "ГКОД" на Ветеранов запущен в работу новый МРТ

В месяц на томографе планируется проводить около 170 обследований.

В СПб ГБУЗ "ГКОД" на проспекте Ветеранов в работу запустили новый магнитно-резонансный томограф. Оборудование поступило в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями". Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Аппарат МРТ MAGNETOM Aera с напряженностью магнитного поля 1,5 Т разработан для исследований экспертного уровня и подходит для решения самых сложных диагностических задач.

Магнитно-резонансный томограф дает исключительно высокое качество изображений. С его помощью можно провести сканирование всего тела для определения стадии развития метастазов за один подход. В месяц на томографе планируется проводить около 170 обследований.

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Фото: Комздрав СПб