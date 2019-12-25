КГИОП решил судьбу "немецкого" квартала в Новой Деревне

"Немецкий" квартал, спроектированный в середине XX века, находится в районе Новой Деревни. Такое название он получил, поскольку при строительстве использовался труд немецких военнопленных, а строительные материалы зачастую представляли собой остатки других разрушенных зданий.

"Немецкий" квартал в Приморском районе планируется внести в перечень средовых объектов в соответствии с новой версией закона №820-7. По данным КГИОП, в новом законопроекте определены условия сохранения исторических зданий, основываясь исключительно на годе их строительства.

Предлагается включить в список средовых объектов 660 зданий и сооружений, возведенных после 1917 года, но не считающихся историческими зданиями в соответствии с текущей редакцией закона №820-7, включая ряд зданий, расположенных в историческом районе Новая Деревня. "Немецкий" квартал, спроектированный в середине XX века, находится в районе Новой Деревни. Такое название он получил, поскольку при строительстве использовался труд немецких военнопленных, а строительные материалы зачастую представляли собой остатки других разрушенных зданий.

По информации КГИОП, в историческом центре Санкт-Петербурга насчитывается более 14 тысяч исторических зданий. В новой версии закона предлагается особая классификация исторических зданий, построенных до 1917 года: ценные средовые объекты, средовые и несредовые, то есть утратившие историческую среду или не соответствующие ее средовым характеристикам.

Однако есть и те, кто выступает против данного предложения. Если квартал в Новой Деревне удастся сохранить таким образом, то одновременно могут быть снесены как минимум 334 исторических здания, подчеркивает издание.

Стоит отметить, что несредовыми могут быть признаны небольшие хозяйственные постройки, флигели, конюшни и другие подобные здания.

Ранее мы сообщили о том, что две деревянные дачи в Курортном районе признали памятниками.

Фото: КГИОП