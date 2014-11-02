В КЧР полиция задержала подозреваемого, который устроил поджог в баре

Мужчина признался в преступлении, совершенном из-за личной неприязни.

Российские правоохранительные органы по Карачаево-Черкесси задержали подозреваемого, который устроил поджог в баре. Соответствующая информация распространилась через социальные сети от пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что с заявлением в местную полицию обратился сотрудник заведения. Он объяснил, что в ночное время неизвестный в маске зашел в круглосуточный бар. В помещении преступник разлил в зале горючую жидкость, поджег ее и скрылся с места происшествия. Материальный ущерб владельцам составил свыше 2,5 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. пресс-служба МВД РФ по КЧР

Во время допроса фигурант расследования отметил, что он поджег заведение из-за неприязни к хозяину бара. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Злоумышленник сейчас находится под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа