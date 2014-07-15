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В КБР трех пострадавших во время камнепада в горах доставили в больницу

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Известно, что в трагедии погиб один человек.

Российские спасатели доставили на вертолете в больницу трех туристов, которые пострадали во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что путешественники доставлены в медицинское учреждение на коммерческом вертолете около 10:20 утра по времени Москвы. в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по доставке пострадавших граждан.  В частности, воздушное судно со специалистами экстренного ведомства направляется за оставшимися туристами.

Эвакуировали в республиканскую клиническую больницу в городе Нальчике трех пострадавших. Всего в группе шесть человек, из них один погиб.

пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок группа путешественников попала под камнепад. По факту происшествия ведутся проверки следственными органами и Прокуратурой.

Ночью 12 августа на Мойке горел катер.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: горы, гу мчс, кабардино-балкария, регионы, спасатели
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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