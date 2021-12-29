В Израиле золотых рыбок научили управлять автомобилем

Передвигается этот автомобиль благодаря технологии "лидар".

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле создали автомобиль, которым может управлять золотая рыбка. Об этом сообщает CNN.

В сообщении говорится, что передвигается такой автомобиль благодаря технологии "лидар". С помощью этой технологии сопоставляется информация о местонахождении транспортного средства и рыбки в аквариуме.

Так, рыбкам дают хорошую порцию корма, если они смогут добраться до розовой панели на стене комнаты. Камера, которую установили сверху, считывала движения и приводила в действие колеса, направляя платформу в сторону движения рыбы. Как сообщили ученые, рыбки довольно быстро научились управлять автомобилем, то есть они быстро поняли, что между их движениями и движениями автомобиля, в котором они находятся, есть связь.

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