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Ученые создали наноантенну из молекул ДНК
Сегодня, 14:45
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Ученые создали наноантенну из молекул ДНК

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С ее помощью ученые смогут оценивать механизм действия различных белков, а также лекарств.

Ученые из Монреальского университета в Канаде создали светящуюся наноантенну из молекул ДНК. С ее помощью исследователи смогут оценивать механизм действия различных белков, а также лекарств. Статья была опубликована в журнале Nature Methods.

Предполагается, что разработка в будущем может найти применение в лечении большой группы заболеваний, в том числе применять ее можно будет при лечении рака.

Наноантенна напоминает датчик двусторонней радиосвязи. Так, устройство улавливает длины волн в зависимости от изменений, которые происходят в молекуле белка. Таким образом, при наблюдении за излучением специалисты смогут определять функции белков и отслеживать изменения в них.

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Фото: pixabay 

Теги: молекулы днк, наноантенна
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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