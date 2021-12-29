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Ученые заявили, что боевые кони в средневековье были размером с пони
Сегодня, 14:23
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые заявили, что боевые кони в средневековье были размером с пони

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Средний размер лошади составлял 1,24 метра.

Ученые из Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что в средневековье средний размер лошади был меньше, чем считалось ранее. Оказалось, что средний размер лошади составлял в то время около 1,24 метра. Об этом сообщает The Guardian.

Так, археологи изучили останки более 2 тыс. лошадей, которые жили с четвертого по шестой век. Оказалось, что боевые лошади в то время были размером с пони.

Ученые предполагают, что могли существовать и более крупные экземпляры, но армия не нуждалась в высоких лошадях для утилитарных целей.

Ранее ученый-сомнолог заявил, что сны человека могут быть связаны с путешествиями во времени. 

Фото: pixabay 

Теги: средневековые лошади
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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