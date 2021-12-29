Ученый-сомнолог заявил, что сны человека могут быть связаны с путешествиями во времени

В древности люди считали, что с помощью снов можно предвидеть события.

Ученый-сомнолог Игорь Литовцев в интервью изданию Solenka.info заявил, что человеческие сны могут быть связаны с путешествиями во времени.

По его словам, сны могут человека переносить как в прошлое, так и в будущее. В древности люди считали, что при помощи снов можно предсказать события будущего.

Сомнолог подчеркнул, что во время сновидений у человека учащается пульс, в затем приходит в норму. Он считает, что это может быть признаком, что человек может предсказать будущее.

Не исключает ученые и того факта, что сознание человека связано с квантовой физикой.

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