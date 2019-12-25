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В Израиле задержали банду, которая торговала девушками из России и Украины
Сегодня, 11:43
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MShaffter

В Израиле задержали банду, которая торговала девушками из России и Украины

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Девушек заманивали на работу массажистками и принуждали заниматься проституцией.

В Израиле полиция обезвредили банду, которая торговала девушками.

Как сообщает РИА Новости, в Израиле полиция накрыла преступную группу из 8 человек, которая вербовала девушек и принуждала заниматься проституцией. Как стало известно, руководила бандой известная в своих кругах 50-летняя спортсменка. Вероятно, муж также принимал участие в противоправной деятельности. А также в преступной группе были люди, которые занимались отмыванием денег. 

Члены группы размещали на русскоязычных площадках объявления о найме на работу массажистками. Прибывших в Израиль девушек размещали на квартирах и заставляли оказывать сексуальные услуги. Сегодня членов группировки доставят в суд для продления ареста. 8 девушек из России и Украины вызволили из плена, им оказывается психологическая помощь. Уточняется, что группировка вела свою противоправную деятельность несколько лет, и жертв может быть много больше.

Фото: Piter.TV

Теги: в мире, новости россии, проституция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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