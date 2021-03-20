  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
133
lesjasap
Код вставки плеера

В Измайловском кремле в Москве произошло возгорание

0 0

Площадь пожара уточняется.

В Измайловском кремле в Москве произошло возгорание. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители регионального управления ГУ МЧС. По сообщению экстренного ведомства, первая информация об инциденте зафиксирована диспетчером около 15:12 часов по местному времени.

Поступило сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1. Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже.

пресс-служба ГУ МЧС по столице

Собственный источник агентства ТАСС в экстренных службах объяснил, что в настоящее время площадь возгорания уточняется.

Глава горхозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели детей при пожаре.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: гу мчс, измайловский кремль, москва
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии