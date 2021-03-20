Площадь пожара уточняется.

В Измайловском кремле в Москве произошло возгорание. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители регионального управления ГУ МЧС. По сообщению экстренного ведомства, первая информация об инциденте зафиксирована диспетчером около 15:12 часов по местному времени.

Поступило сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1. Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже. пресс-служба ГУ МЧС по столице

Собственный источник агентства ТАСС в экстренных службах объяснил, что в настоящее время площадь возгорания уточняется.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot