Глава горхозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели детей при пожаре

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Глава городского хозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели детей при пожаре. Об этом сообщили представители Следственного комитета России по Красноярскому краю. В ведомстве напомнили, что трагедия унесла жизни четырех несовершеннолетних. Специалисты полагают, что фигурант расследования своевременно не принял меры по выселению из аварийного жилья семьи, самовольно туда вселившейся.

По предварительной версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем граждан. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что СК планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого по части 3 статьи 293 УК РФ. Напомним, что пожар в лесосибирске зафиксирован утром 17 марта. В нем погибли дети в возрасте от 2 до 17 лет. Еще одного мальчика 12-ти лет и его бабушку удалось госпитализировать. Позже пострадавших в тяжелом состоянии перевезли при помощи санавиации в Красноярск.

В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли дети.

Фото: Следственный комитет России