В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли дети

СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Красноярском крае потушили пожар в многоквартирном доме в Лесосибирске. Об этом журналистам рассказали региональные представители ГУ МЧС. Следственный комитет России возбудил факту гибели четырех детей уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В 08:02 по местному времени (04:02 по московскому времени) ликвидация по пожару. экстренная служба

Напомним, что ранее стало известно о том, что в пожаре скончались несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. Медики смогли спасти их 12-летнего брата и бабушку. Сейчас пострадавшие госпитализированы. Известно, что пламя начало распространяться в 18-квартирном деревянной здании. По предварительной версии, к воспламенению могла привести замкнутая электропроводка.

В Красноярске задержали начальника отдела полиции.

Фото и видео: Следственный комитет России