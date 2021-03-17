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В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли дети

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СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Красноярском крае потушили пожар в многоквартирном доме в Лесосибирске. Об этом журналистам рассказали региональные представители ГУ МЧС. Следственный комитет России возбудил факту гибели четырех детей уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В 08:02 по местному времени (04:02 по московскому времени) ликвидация по пожару.

экстренная служба

Напомним, что ранее стало известно о том, что в пожаре скончались несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. Медики смогли спасти их 12-летнего брата и бабушку. Сейчас пострадавшие госпитализированы. Известно, что пламя начало распространяться в 18-квартирном деревянной здании. По предварительной версии, к воспламенению могла привести замкнутая электропроводка.

В Красноярске задержали начальника отдела полиции.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: гу мчс, красноярский край, лесосибирск, погибли дети, следственный комитет
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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