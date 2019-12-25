В Красноярске задержали начальника отдела полиции

Предположительно, подозреваемого проверяют по делу о взяточничестве.

В Красноярске задержали начальника первого отдела полиции. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета. Ранее журналисты Telegram-канала "Борус" сообщили, что мужчина пойман по подозрению с получении взятки в размере полмиллиона рублей. В надзорном ведомстве не стали уточнять причину задержания.

В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. главк региона

В МВД по Красноярскому краю объяснили, что в отношении задержанного проводится служебная проверка по факту нелегального получения денежных средств. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Красноярске директор коммерческой фирмы подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты НДС.

Фото: Piter.tv