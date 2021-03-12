Мужчину обвиняют по части 1 статьи 199 УК РФ.

В Красноярске директор коммерческой фирмы подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты НДС. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ на официальном YouTube-канале ведомства. В отношении руководителя компании "Сельэлектрострой" заведено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ.

Следствие полагает, что предприниматель предоставил налоговому надзорному ведомству недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности АО "Сельэлектростроя" и фиктивными агентами, между которыми якобы были совершены сделки. Подозреваемый занизил налогооблагаемую базу, сократив выплаты на 29 млн рублей.

В рамках расследования была проведена серия обысков, в ходе которых оперативник изъяли документацию на более чем 25 поддельных организаций.

Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России