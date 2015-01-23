Инцидент попал на запись видеорегистратора.

В Ижевске рухнувшая обшивка балкона едва не покалечила прохожих. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В Telegram-каналах появился ролик, сделанный на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что две жительницы города поднимаются по лестнице в магазин одежды. Неожиданно в какой-то момент на них падает обшивка балконной конструкции. Пострадавшим удалось увернуться от крупных падающих элементов.

Специалисты уточнили, что девушки избежали серьезных травм. Они успели отскочить в сторону. На записи видно, что за секунду до падения обшивки из того же здания на улицу вышла еще одна женщина. Она также смогла спастись.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot