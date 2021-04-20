Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в Нижегородской области

Местные жители рассказали, что люди прыгали из окон, чтобы спастись от пожара.

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. Информация размещена в Telegram-канале LifeShot. Местные жители объяснили, что некоторым людям для того, чтобы спастись из пожара пришлось выпрыгивать из окон многоэтажного здания.

На данный момент известно, что газ в дом был проведен менее года назад. За несколько часов до трагедии жильцов посетили представители газовой службы. Они провели осмотр одной из квартир. Специалисты поставили на оборудовании заглушку. В соседнее помещение работники не смогли войти, поэтому только сделали замеры воздуха через замочную скважину. После этого бригада уехала.

Напомним, что в настоящее время по факту трагедии в регионе задержаны двое сотрудников газовой службы. Пожар в здании и обрушение нескольких этажей привели к гибели маленького ребенка. Еще восемь человек считаются пострадавшими. В их числе - 2,5-месячная девочка, которую спасатели обнаружили под завалами конструкции.

В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме.

Фото: Telegram/LifeShot