В Ивановской области выявлено хищение 12 миллионов рублей бюджетных средств

Раскрыта противоправная схема обогащения в регионе.

На территории Ивановской области российскими правоохранительными органами выявлено хищение 12 миллионов рублей из бюджетных средств. В пресс-службе регионального управления полиции указали на то, что в 2019 году Департаментом строительства и архитектуры был заключён государственный контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт. Объектом для восстановления являлось здание кинотеатра. Однако фактически проект не был разработан подрядчиком.

Несмотря на это, а также на отсутствие положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства исполняющий обязанности начальника данного департамента подписал акт приёмки. пресс-служба МВД РФ

Далее на основе документ а власти региона произвели оплаты услуг. Оперативники установили ещё одного участника противоправной схемы. Речь идет о руководителе саморегулируемого ивановского объединения строителей. Следственные органы считают, что мужчина принимал активное участие в хищении бюджетных денежных средств. Далее участники преступной группы распорядились денбгами в своих интересах. В их отношении ведутся уголовные дела по части 4 статьи 160, части 4 статьи 159 УК РФ. Чиновник отправлен под стражу, а второй подзреваемый помещён в изолятор временного содержания..

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Фото и видео: МВД Медиа