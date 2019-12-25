В Ивановской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 6 человек

В автобусе было 14 пассажиров.

Сегодня утром, 12 февраля, автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся в Ивановской области.

ДТП произошло утром в среду около 7 часов 30 минут в Фурмановском районе Ивановской области, недалеко от села Бакшеево. 48-летний водитель микроавтобуса "Фиат Дукато" не справился с управлением пассажирского транспортного средства, сообщает пресс-служба МВД РФ по Ивановской области. Автобус вылетел с проезжей части, упал в кювет и перевернулся на бок.

В результате этого ДТП 6 человек получили травмы. Характер травм не уточняется. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров, детей среди них не было. Автобус следовал по маршруту Иваново-Плёс.

Ранее Piter.TV сообщал о смертельной массовой аварии на этой же трассе в Фурмановском районе.( фото и видео)

Фото: УМВД РФ по Ивановской области