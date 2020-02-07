В Ивановской области грузовик протаранил на встречке 4 машины

В ДТП погиб один человек и 5 человек с травмами доставлены в больницу.

Накануне вечером, 6 февраля, в Фурмановском районе Ивановской области произошло массовое смертельное ДТП с грузовиком, 3 легковушками и "Газелью".

Авария произошла на 75 километре на автодороги Иваново-Кострома. Грузовик с полуприцепом вылетел на встречку и развернулся. В него на полном ходу врезались машины "Лифан", "Черри", "ДЭУ Матиз" и грузовая "Газель". В результате ДТП погиб один человек, еще 5 человек с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

На ликвидации последствий ДТП работали 35 человек и 10 единиц спецтехники. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются. В соцсетях подписчики пишут, что грузовик был военным.

Видео и фото: ВК, Иваново