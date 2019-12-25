В Ивановской области при обрушении перехода на предприятии погиб рабочий

еще одного рабочего с травмами госпитализировали в больницу.

В Тейково Ивановской области на хлопчатобумажной фабрике рухнул переход между цехами.

Сегодня утром, 18 июня, около 10 часов 30 минут на хлопчатобумажном предприятии в Тейково, где в период пандемии выпускали маски, рухнул переход между цехами. Сообщается, что одного рабочего с черепно-мозговой травмой 1973 года рождения госпитализировали в больницу. Тело второго рабочего извлекли из-под завалов. Личность погибшего устанавливается.

ТАСС со ссылкой на СКР региона сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ЕДДС сообщили ТАСС, что переход был демонтирован и им давно не пользовались.

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Фото: ВК, Иваново37