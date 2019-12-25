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В Туле рейсовый автобус врезался в опору. Пострадали 9 человек
Сегодня, 10:53
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MShaffter

В Туле рейсовый автобус врезался в опору. Пострадали 9 человек

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Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Накануне, 17 июня, в Тульской области маршрутный автобус ПАЗ с пассажирами врезался в опору моста. 

ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф Тульской области сообщает, что маршрутный автобус ПАЗ врезался в опору моста. В результате ДТП пострадали 9 человек, хотя ранее сообщалось о 8 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии. 

По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением пассажирского транспортного средства. Следственные органы регионального СКР по факту "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: ВК, Тульские СМИ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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