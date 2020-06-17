После массового ДТП на трассе "Урал", где фура без тормозов смяла 5 машин, возбудили уголовное дело

Также проводится проверка исполнения законодательства, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения

В Челябинской области по факту массового ДТП с двумя погибшими возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Прокуратуры по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" (ч. 5 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП, которое произошло накануне, 16 июня, на 1649 км автодороги Москва-Челябинск.

Piter.TV рассказывал первые подробности этой жуткой аварии, в которой на месте погибли 2 человека и 7 человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, на участке автодороги, где проходит ремонт через реку Сильга, у грузовика Shacman под управлением мужчины 1984 года рождения отказали тормоза. Грузовик на скорости протаранил внедорожник Renault Sandero, три легковушки (Lada Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7) и грузовик Sino. Двое погибших, это водитель и пассажир "Лады Гранты", которая оказалось первой на пути грузовика.

На данный момент Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Прокурором постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

Видео и фото: ВК,Нетипичный Инцидент Челябинск